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Почему нас выбирают

Большой опыт работы
Большой опыт работы
Более 100 выполненных проектов
Профессиональный подход
Профессиональный подход
Квалифицированные специалисты с большим стажем
Доступные цены
Доступные цены
Лучшее предложение цены и качества
Сдача в срок
Сдача в срок
Короткие сроки радуют наших клиентов
Гарантии качества
Гарантии качества
Мы даем гарантию на построенные нами объекты
Удобные методы оплаты
Удобные методы оплаты
Наличный и безналичный расчет

Лидеры продаж

ДС-001

Площадь: 108м2

Подробности
И-003

Площадь: 53м2

Подробности
K-041

Площадь: 193м2

Подробности
A-006

Площадь: 116м2

Подробности

О нас

Вы мечтаете о собственном загородном доме, но не знаете с чего начать?

Компания «СтройПрофи» поможет реализовать любую Вашу мечту о собственном загородном поместье. 

Мы имеем богатый опыт в строительстве домов из кирпича и газобетонного блока, клееного бруса,  каркасных и монолитных конструкций. Мы с удовольствием поможем Вам правильно выбрать материал для будущего дома,  разработать индивидуальный проект или адаптировать типовой проект дома с учетом Ваших потребностей, пожеланий и финансовых возможностей, а так же построить уютный и надежный дом вашей мечты!

Мы не гонимся за низкой ценой, принося в жертву качество, для нас важнее надежность и долговечность. Мы несем ответственность за качество каждого построенного нами дома, потому что действительно любим свое дело. Можно сказать, мы строим не только дома, но и образ жизни.

 

Отзывы

Отзыв - Марина
Работой очень довольны. Ребята все молодцы. Прошу всех премировать. Спасибо.
Марина
Отзыв - Александр
Бригада отличная! Советую. Планирую заказ бани в данной компании.
Александр
Отзыв - Ксения
Очень рада, что обратилась именно в эту компанию. Дом 8х8 построили за 6 неделm. Мне очень нравится. Всем спасибо!
Ксения
Отзыв - Максим
Дом построен профессионально, с хорошим качеством. Благодарю за хорошую работу бригады.
Максим

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Наш адрес:

Санкт-Петербург, Коломяжский пр.,
д.33 корп.2, лит.А